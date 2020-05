Sea of Thieves : le jeu bientôt disponible sur Steam, un trailer pour fêter ça

", d'après ce que l'on nous explique. Sea of Thieves est disponible sur PC et Xbox One depuis le 20 mars 2018. émissaire pour l'une des sociétés commerciales, sachant que les Reaper’s Bones en font désormais partie. "Ces derniers n’ont qu’un seul but : faire mordre la poussière à leurs rivaux et mettre la main sur leurs drapeaux en guise de trophées "Ships of Fortune". Elle permet, entre autres, de devenir

Conformément à ce qu'avait déclaré Microsoft et Rare dans un communiqué officiel en avril dernier , Sea of Thieves et sur le point de débarquer sur Steam. En effet, on apprend que le titre sera disponible sur la plateforme de Valve Software à partir du 3 juin prochain, le prix ayant été fixé à 39,99€. On rappelle que pour le moment, la version PC du jeu n'est trouvable que sur le Microsoft Store et le Xbox Game Pass, ce qui n'a pas empêché la série de se constituer une communauté de 10 millions d'adeptes.Rare continue de l'abreuver en mises à jour, la dernière en date étant