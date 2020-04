Sea of Thieves : Steam en ligne de mire

Même si vous le savez sans doute déjà, on rappelle quand même que Sea of Thieves - qui compte



cinq extensions principales et près d'une année de mises à jour mensuelles". Maigrichon lors de sa sortie initiale en mars 2018, le titre a pris du muscle depuis, au point de faire taire une bonne partie de ses détracteurs.Même si vous le savez sans doute déjà, on rappelle quand même que Sea of Thieves - qui compte plus de 10 millions de joueurs dans le monde - fait partie du catalogue du Xbox Game Pass.

Jusqu'à présent disponible uniquement sur le store de Microsoft, Sea of Thieves va également proposé sur Steam. C'est en effet ce que la firme de Redmond et Rare font savoir dans un communiqué officiel, sans indiquer toutefois la moindre date. Rien non plus sur la page Steam consacrée au jeu, si ce n'est un récapitulatif de ce que l'on sait déjà, à savoir "