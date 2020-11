Sea of Thieves : des précisions sur la version next-gen, pas de 4K sur Xbox Series S

Excited about setting sail on Xbox Series X or Xbox Series S? These are the key optimisations for your next-gen Sea of Thieves experience, so get set to enjoy some silky-smooth skelly smashing:



⏱️ Improved load times

⬛ 4K, 60FPS on Xbox Series X

⬜ 1080p, 60FPS on Xbox Series S pic.twitter.com/RESsON2uxZ — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 4 novembre 2020

Lors du Xbox Games Showcase de juillet dernier, Microsoft annonçait que Sea of Thieves allait faire l'objet d'optimisations sur Xbox Series X et Xbox Series S, histoire de rappeler que contrairement à la concurrence, la rétrocompatibilité n'était pas improvisée chez lui. Tout récemment, Rare s'est fendu d'un tweet pour apporter des précisions sur cette version next-gen. Ainsi, on apprend que le jeu tournera en 4K 60fps sur Xbox Series X, alors que la Xbox Series S ne pourra pas aller au-delà de 1080p 60fps. Concernant cette dernière, on s'attendait plutôt à du 1440p, mais ça ne sera pas le cas manifestement.Enfin, qu'il s'agisse de l'une ou l'autre, on nous promet des temps de chargements réduit, ce qui semble être le minimum syndical avec la génération à venir. On rappelle que Sea of Thieves est sorti en 2018 sur Xbox One et PC.