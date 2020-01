Sea of Thieves : ça y est, plus de 10 millions de joueurs se prennent pour des pirates

Sea of Thieves est sorti en mars 2018.



Non seulement cette mise à jour célébrera la communauté et ses histoires, mais elle comprendra également deux cadeaux en édition limitée pour marquer le jalon des 10 millions de joueurs. Connectez-vous au jeu entre le 15 et le 22 janvier et obtenez une voile personnalisée gratuite ainsi qu'une nouvelle émote spéciale", nous précise-t-on.

La communauté de Sea of Thieves continue d'accueillir des nouveaux pirates. En effet, Microsoft fait savoir par le biais d'un communiqué officiel que le titre de Rare compte désormais plus de 10 millions de joueurs dans le monde. Une performance qui force le respect - l'arrivée du jeu sur le Xbox Game Pass n'y est sans doute pas étrangère - et fait de la série la licence Xbox la plus "prospère" de la génération actuelle. Comme toujours, on ignore le nombre exact d'utilisateurs actifs, mais le studio britannique fait en sorte de renouveler régulièrement le contenu.D'ailleurs, on rappelle que la prochaine mise à jour gratuite (Legends of the Seas) sera déployée le 15 janvier sur Xbox One et PC. "