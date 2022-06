Xbox + FFF : un documentaire façon "Les Yeux dans les Bleus", c'est inspirant et émouvant

Kingsley Coman, Jonathan Clauss,

Annoncé le 24 mars 2022, le partenariat entre Xbox et la Fédération Française de Football (FFF) se concrétise un peu plus avec l'arrivée d'une première grosse vidéo qui n'est autre qu'un documentaire de 35 minutes qui n'est pas sans rappeler le film-docu "Les Yeux dans les Bleus" sorti en 1998 après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Paul Pogba,Mattéo Guendouzi, mais aussi les joueuses de l'équipe de France féminine telles que Clara Matéo, Delphine Cascarino (très émouvante dans le docu), Kadidiatou Diani et Griedge Mbock Bhaty Nka, l'équipe de Xbox France a pu en effet s'entretenir avec eux pendant plusieurs jours. L'idée derrière cette initiative ? Créer une passerelle entre les ambitions que peuvent nourrir ces joueurs sur le terrain et celles que peut avoir Microsoft envers ses nouvelles Xbox Series X|S. Il s'agit évidemment d'une forme de communication entre les deux marques qui souhaitent s'adresser à la jeunesse, qui peuvent partager les mêmes passions : le football et le jeu vidéo. A très ce partenariat gaming, Xbox s'offre une belle porte d'entrée dans un lieu sportif et culturel qui touche des millions de personnes, surtout les jeunes enfants. Créer un lien avec ces futurs champions et championnes dès leur plus jeune âge est en effet une stratégie plutôt maligne de le part de Microsoft, surtout dans un pays comme la France qui a tendance à être acquise à la cause PlayStation.Ce premier documentaire n'est en réalité que l'épisode 0, puisque d'autres vidéos (10 au total - 5 joueurs / 5 joueuses) viendront renforcer le portrait de chacun de ces joueurs / joueuses, évoquant leurs rêves premiers, leur parcours, les joies mais aussi les difficultés avant d'être dans la lumière. L'intervention de Jonathan Clauss est d'ailleurs assez intéressante, expliquant qu'il a eu des passages très bas, qu'il ne souhaite d'ailleurs pas partager pour éviter de réveiller les mauvais souvenirs. C'est par ailleurs ce que les coachs sur place (lorsque nous étions en déplacement à Clairefontaine) nous ont expliqué qu'il est important pour eux de dire la vérité à ces jeunes qui rêvent d'être le nouveau Kylian Mbappé. Ils sont 3 millions à rêver d'avoir la même trajectoire, mais seuls une dizaine d'entre eux y arriveront. Ils ont également évoqué la difficulté de faire face à cette nouvelle génération, nourrie aux réseaux sociaux, maître parfois de leur communication, mais qui peut se montrer dangereuse si elle n'est pas contrôlée. On a eu des exemples de dérives, mais comme les coachs l'ont rappelé, ils sont là pour les guider, pas pour les materner. C'est leur carrière à eux, pas celles des coachs.

L'équipe de Xbox France s'inscrit donc dans cette philosophie qu'elle semble partager avec la FFF qui a rappelé que la talent se suffit pas, qu'il faut du travail, de la persévérance et aussi beaucoup d'envies. Des valeurs saines qui sont prôner tout au long de ce film-docu qu'on vous invite à regarder, fan de football ou pas.