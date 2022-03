Xbox + FFF : un partenariat pour aider le football amateur et féminin

es équipes nationales françaises masculines et féminines de football. Une collaboration qui a fait grand bruit en ce jeudi 24 mars au soir, d'autant qu'elle était accompagnée d'une soirée et d'une émission spéciale au sein du Stade de France, qui s'était illuminée du vert fluo de la marque Xbox. Derrière cette collaboration, c'est avant tout l'envie de faire profiter du jeu vidéo à un plus grand nombre de personnes, comme le fait le football à sa manière. C'est également le partage de valeurs communes, notamment en ce qui concerne la diversité et l'inclusion qu'on retrouve aussi bien chez Xbox que du côté de la Fédération Française de Football qui souhaite un peu plus féminiser son discours, notamment à travers la voix de François Vasseur, Directeur du Marketing et du développement économique de la FFF :



Xbox devient le partenaire gaming officiel de la FFF, et plus particulièrement d

La signature de ce partenariat avec Xbox nous réjouit. Xbox est une marque mondialement reconnue et novatrice qui partage avec la FFF des valeurs fondamentales comme la diversité, l’inclusion, mais aussi le jeu et son accessibilité à toutes et tous. L’engagement de la Marque à destination du Football Amateur notamment et des équipes de France promet de très belles histoires communes.





Chez Xbox France, Ina Gelbert, a aussi exprimé sa joie de travailler aux côtés de la FFF, d'autant que des actions ont été lancées pour soutenir un football plus amateur. Il y a d'ailleurs la création du Xbox FC, qui n'est autre qu'un programme qui vise à renforcer le soutien de la FFF au football amateur par la rénovation des infrastructures de plusieurs clubs en France. L'idée est de permettre à de jeunes joueurs de profiter de lieux d’entrainement et d’équipements flambant neufs. Les clubs sélectionnés bénéficieront de vestiaires rénovés, d’une zone de jeu dédiée et d’équipements aux couleurs de Xbox et de la FFF. Mais ce n'est pas tout, Xbox France a également mis en place le Xbox Day, qui aura lieu le 21 mai 2022 à Clairefontaine avec des activités prévues ce jour-là.



Une visite exclusive de Clairefontaine, maison du football français

Un tournoi de football mixte

La finale de l’eCup FFF

Une initiation au Cécifoot

Des ateliers inclusifs animés par des associations et des experts pour apprendre à jouer différemment et à avoir de bonnes pratiques du numérique

🎮 + ⚽ = 🤝



On est en direct du Stade de France pour vous présenter ce que notre partenariat avec la @FFF vous réserve ! Place au spectacle 💚 #PowerYourDreams #XboxFFF https://t.co/DWT7LEAJTl — Xbox FR (@XboxFR) 24 mars 2022

Xbox France en a profité pour révéler une Xbox Series X customisée à l'effigie de ce partenariat, avec une manette elle aussi collector et produite à 200 exemplaires dans le monde. De quoi faire jaser beaucoup de monde sur les réseaux sociaux...