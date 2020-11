Xbox All Access : Micromania récupère l'offre en exclusivité, voici tous les détails

Au lancement, les stocks seront bloqués pour les clients ayant réservé. Nous nous efforcerons par la suite de vous proposer régulièrement des consoles en stock dans le cadre de cette offre." Avec des conditions sanitaires et logistiques compliquées - merci le coronavirus et le confinement - une rupture de stocks est effectivement à prévoir. Il faudra donc s'avérer patient pour obtenir sa machine..





Nouveau coup de tonnerre dans le paysage vidéoludique : alors que le Xbox All Access, cette offre sacrément séduisante permettant de se procurer la Xbox Series X/S ainsi qu'un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate pour un prix mensuel, devait être disponible chez de nombreux revendeurs... il n'en sera finalement rien. Dans un communiqué délivré aujourd'hui, Micromania annonce avoir récupéré l'exclusivité de cette proposition : en partenariat avec Younited Credit, une société de crédits, l'enseigne française sera donc la seule à proposer le Xbox All Access en France.Pour en bénéficier, néanmoins, le chemin s'annonce sinueux : il faut avoir réservé sa Xbox en ligne et avoir déjà déposé un acompte de 50 euros. Si tel est le cas, il est alors demandé de déposer un dossier de candidature, après quoi Micromania vous préviendra s'il est possible de vous inscrire au Xbox All Access. Si vous essuyez un refus, vous pourrez toujours récupérer votre console en click & collect, directement en boutique.Pour tous ceux n'ayant pas précommandé ou même déposé l'acompte de 50 euros, il n'est malheureusement pas possible de tenter l'inscription au Xbox All Access. Du moins, pour le moment : "