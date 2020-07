Watch Dogs Legion : un trailer cinématique et du gameplay rempli de drones

Watch Dogs Legion a fait l'ouverture de la conférence Ubisoft Forward, et les choses ont d'ailleurs commencé par un long trailer cinématique réalisé par Alberto Mielgo, un Espagnol plus connu pour son travail avec Gorillaz. L'idée est ici de plonger le joueur dans l'ambiance particulière de la ville de Londres, alors qu'elle est dirigée par un régime totalitaire qui contrôle les moindres faits et gestes de sa population. Dernier bastion de la liberté, l'organisation DedSec oeuvre dans l'ombre pour renverser l'odre établi, et faire grossir les rangs de son armée. Comme on a déjà pu le voir précédemment, le concept de base est de pouvoir recruter n'importe quel PNJ dans DedSec, qu'il s'agisse de passants, d'agents de la sécurité, ou de personnages de plus haut niveau. Bien sûr, chaque recrue disposera de compétences différentes qu'il faudra mettre à profit pour remplir les objectifs visés. Rappelons que Watch Dogs : Legion sortira le 29 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia.