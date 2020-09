Watch Dogs Legion : les configurations PC dévoilées, il y en a pour tous les goûts

Ubisoft vient de dévoiler officiellement les configurations PC nécessaires pour faire tourner Watch Dogs : Legion. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y en avoir pour tout le monde, en fonction du résultat escompté. Watch Dogs : Legion va supporter DirectX 11 et DirectX 12, sachant que la seconde API sera obligatoire pour profiter de certains avantages, comme les reflets en ray tracing, de meilleures performances CPU ou une gestion mémoire améliorée. Le jeu d'Ubisoft va demander 45 Go d'espace disque, sachant que si vous prévoyez de télécharger le pack de textures 4K additionnel, il faudra disposer de 20 Go de plus. Rappelons que Watch Dogs sortira le 29 octobre prochain.

1080p / Low Settings

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 5 1400

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 290X

VRAM : 4 Go

RAM : 8 Go

Stockage : 45 Go

1080p / High Settings

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-4790 ou AMD Radeon RX 480

VRAM : 6 Go

RAM : 8 Go (en dual-channel)

Stockage : 45 Go

1440p / High Settings

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 5700

VRAM : 8 Go

RAM : 16 Go (en dual-channel)

Stockage : 45 Go

4K / Ultra Settings

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon VII

VRAM : 11 Go

RAM : 16 Go (en dual-channel)

Stockage : 45 Go (+ 20Go de pack de textures HD)

1080p / High Settings RTX On

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2070

VRAM : 8 Go

RAM : 16 Go (en Dual Channel)

Stockage : 45 Go

4K / Ultra Settings RTX On

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

VRAM : 11 Go

RAM : 16 Go (en dual-channel)

Stockage : 45 Go (+ 20Go de pack de textures HD)