Watch Dogs Legion : deux nouvelles vidéos à découvrir, des infos sur le jeu en ligne et le contenu post-lancement

Ubisoft propose de découvrir deux nouvelles vidéos consacrées à Watch Dogs Legion. La première se focalise sur l'histoire du jeu qui se déroule dans une ville de Londres en pleine chute. La raison ? Une mystérieuse entité appelée Zero Day qui multiplie les attaques terroristes, ce qui a plongé le pays dans un autoritarisme profond. Les rues sont contrôlées par une société militaire privée corrompue, tandis que les personnes vulnérables sont opprimées par un syndicat du crime. Dans ce chaos, le joueur va devoir recruter des individus désireux de former une résistance, et se révolter contre le pouvoir en place.Côté contenu post-lancement, on nous annonce qu'à partir du 3 décembre, une première mise à jour gratuite sera déployée afin que le jeu en ligne soit opérationnel. Jusqu'à quatre participants pourront alors jouer en coopération et recruter n'importe qui. Naturellement, des missions dédiées (Tactical Ops) seront proposées, sans oublier les événements dynamiques à travers lesquels on pourra accéder à des défis inédits. Il y aura aussi du PvP, comme en témoigne le mode "Arachnobot Arena" qui n'est autre que du deatmatch à 8. En attendant les autres modes PvP, on nous indique que le mode "Invasion" va faire son grand retour.Ubisoft a également prévu du contenu gratuit pour la campagne principale, à savoir des nouveaux personnages avec des capacités qui leur seront propres, des missions supplémentaires, ainsi que le New Game +. Comme on le savait déjà, Watch Dogs Legion disposera d'un Season Pass avec lequel on pourra profiter d'un nouvel arc narratif, Watch Dogs : Legion Bloodline. Il poursuivra l'histoire d'Aiden Pearce, le héros du tout premier épisode. Il sera accompagné de Wrench (Watch Dogs 2) que l'on pourra incarner.A noter que le Season Pass donnera accès à deux autres personnages jouables qui n'ont pas encore été dévoilés. Enfin, un crossover avec Assassin's Creed est également dans les tuyaux. La sortie du jeu est fixée au 29 octobre prochain sur Xbox One, PC, PS4 et Stadia, le 10 novembre sur Xbox Series S/X, et le 19 novembre sur PS5.