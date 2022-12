Warhammer : Henry Cavill rebondit aussi sec après l'arrêt de Superman et The Witcher

Alors que le monde de la pop culture pleure le départ de Henry Cavil dans le rôle de Superman annoncé soudainement par l'acteur lâché par la nouvelle direction prise par le DC Universe, l'acteur britannique rebondit aussi sec en annonçant la création d'un projet cinématographique autour de la licence Warhammer 40.000. C'est avec la collaboration d'Amazon Studios que Cavill peut lancer ce qui est l'un de ses coup de coeur d'enfance, lui qui est fan de la franchise depuis son enfance. Dans un post posté sur son compte Instagram, Henry Cavill explique rêver d'un film Warhammer depuis 30 ans qu'il va pouvoir concrétiser. A l'heure actuelle, on ne sait pas encore la forme que prendra cet univers qui semble étendu. Film ? Série télé ? Ou peut-être même les deux, allez savoir... Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que l'accord englobe les droits de l'univers pour les séries, les films et bien d'autres choses encore, révèle le communiqué d'Amazon Studios. Dans tous les cas, Henry Cavill est intimement impliqué en étant à la fois producteur exécutif, mais également tête d'affiche de ce projet, ce dernier ayant émis le souhait d'incarner l'un des Primarques ou Capitaine-Généraux de la série.





J'aime Warhammer depuis que je suis enfant, ce qui rend ce moment vraiment spécial pour moi. L'opportunité de guider cet univers cinématographique depuis sa création est tout un honneur et une responsabilité. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour tout le travail acharné de Vertigo, Amazon et Games Workshop pour que cela se produise. Un pas de plus vers la concrétisation d'un rêve de toute une vie.







Le communiqué nous apprend que Henry Cavill s'est associé à Roy Lee et Natalie Viscuso (Barbarian, The Lego franchise, the It films, The Departed) de Vertigo Entertainment afin de sécuriser la propriété intellectuelle et la proposer ensuite à Amazon Studios. Vertigo sera le producteur exécutif avec Andy Smillie et Max Bottrill de Cavill et GAW aux côtés d'Amazon Studios. Si Cavill a perdu deux de ses rôles iconiques, sachez qu'il a d'autres projets en cours, notamment le film "Argylle" de Matthew Vaughn, un thriller d'espionnage, mais aussi le reboot de Highlander, The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie et la troisième saison de The Witcher. L'homme n'a évidemment pas besoin de se soucier pour sa carrière...