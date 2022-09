Voici la Xbox Elite Series 2 Core, une manette pro à moins de 130€

L'information avait leaké il y a quelques semaines, mais elle est désormais officielle : Microsoft va commercialiser une nouvelle manette pro à un prix plus abordable, répondant au nom de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core. Conscient en effet que les 179,99€ exigés en caisse pour la première manette Elite ne correspond pas à toutes les bourse, le constructeur américain propose une version allégée à 129,99€. Quelle est donc l'astuce qui permet à Microsoft de baiser le prix de 50€ ? Tout simplement en retirant tous les composants interchangeables, qui deviennent pour le coup optionnels. Là où Microsoft est malin, c'est que le pack avec les sticks interchangeables, les palettes, les croix directionnelles, le câble USB-C, la station de charge et la boîte de transport est vendue à part pour 59,99€. Cela signifie en gros que si vous acheté les deux éléments séparément, la manette Xbox Elite 2 Core vous revient à 189,98, soit 10€ de plus que la première Xbox Elite Series. Evidemment, sur un malentendu, il est possible de se faire un petit billet en plus. En plus de son prix et de ses composants en moins, cette Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core est proposée en version blanche, ce qui lui confère un look plus accrocheur que sa grande soeur, d'autant que niveau autonomie, Microsoft annonce une batterie capable de durer jusqu’à 40 heures.