Valorant : une première mise à jour conséquente, voici tout ce qu'elle apporte

GAMEPLAY ET ÉQUILIBRAGE

▢ Les attaques au couteau infligent désormais deux fois plus de dégâts par coup aux éléments destructibles, dont l

▢

Le nombre de Grenades gigognes a été réduit de 2 à 1

Les Grenades gigognes réinitialisent désormais leur délai de récupération après 2 éliminations.

Ajustement des sons de Grenade gigogne, Pack explosif et Bouquet final pour les entendre plus facilement en combats

Correction d'un bug causant une explosion trop rapide des sous-munitions de Grenade gigogne : elles ont désormais une durée minimum avant l'explosion

▢

L'Orbe de lenteur ralentit désormais aussi la vitesse en l'air des joueurs dans la zone

Les joueurs peuvent désormais marcher dans la zone de l'Orbe de lenteur sans faire de bruit

MISES À JOUR DES CARTES

▢ Plusieurs abus possibles ont été supprimés sur Bind, Haven et Split

▢ Split : l'orbe a été déplacé de B Milieu à B Principal

QUALITÉ DE VIE ▢ Réduction du trafic réseau en sortie de client pour les joueurs utilisant un taux élevé d'images par seconde



CORRECTIONS DE BUGS ▢ Correction d'un plantage de serveur rare causé par la corruption occasionnelle de paquets par les réseaux de certains joueurs ▢ La caméra espionne de Cypher ne peut plus utiliser d'arme

▢ Correction d'un bug à cause duquel la portée audible des pas n'apparaissaient parfois pas sur la minicarte

Avec des audiences monstrueuses sur Twitch et un support impressionnant de sa communauté, Valorant a réussi l'exploit de se positionner comme l'un des FPS les plus excitants du moment... et comme l'un des jeux multijoueurs les plus populaires tout court. Bien sûr, il ne s'agit que d'un démarrage et, surtout, d'une bêta privée : ainsi Riot Games doit-il entretenir son bébé rigoureusement en restant à l'écoute des joueurs et en déployant des mises à jour régulières, dont le patch 0.47 vient tout juste d'émerger. Sans plus attendre, découvrez ses nombreuses modifications ci-dessous.