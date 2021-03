Valorant : voici Astra, un nouvel agent qui nous vient du Ghana, trailer de gameplay

Un nouvel agent va venir enrichir le roster de Valorant dès demain, le mardu 2 mars 2021, et Riot Games nous propose de faire connaissance avec ce nouveau personnage à travers un premier trailer de gameplay. Tout d'abord, on apprend que cette jeune ghanéenne se distingue des autres par sa faculté à posséder une forme aérienne, une version astrale d'elle-même, ce qui lui permet d'avoir une visibilité sur toute la carte pendant les affrontements. Si cette spécificité lui permet avant tout d'être une source d'information pour les autres, elle possède aussi des facultés de combat à ne pas négliger, comme la création d'un puits de gravité, d'une étoile explosive baptisée Impulsion Nova et d'autres skills qu'on détaille juste plus bas :

PUITS DE GRAVITÉ

Après avoir placé une étoile, il suffit de l’activer pour former un Puits de Gravité. Les joueurs dans la zone sont attirés vers le centre avant qu'il explose. L'explosion applique l'altération d'état Fragile aux joueurs piégés.





IMPULSION NOVA

Après avoir placé une étoile, les joueurs peuvent l’activer pour faire exploser une Impulsion Nova. L'Impulsion Nova se charge brièvement avant d'exploser, désorientant tous les joueurs dans son rayon d'effet.





NÉBULEUSE

Il est possible d’activer une des étoiles placées pour la transformer en nébuleuse (fumée).













DISSIPATION

Il sera possible de dissiper une étoile, ce qui permettra aux joueurs d'en placer une autre à un autre endroit après un certain délai. Dissipation forme brièvement une fausse nébuleuse à l'emplacement de l'étoile avant de la replacer.





FORME ASTRALE

Entrer en Forme Astrale permet de placer des étoiles avec le TIR PRINCIPAL. Les étoiles peuvent être activées plus tard pour les transformer en Impulsion Nova, Nébuleuse ou Puits de Gravité.





DIVISION COSMIQUE

Lorsque Division Cosmique est chargée, il faut utiliser le TIR SECONDAIRE en forme astrale pour viser, puis le TIR PRINCIPAL pour sélectionner deux emplacements. Une Division Cosmique infinie connectera les deux points sélectionnés. La Division Cosmique bloque les balles et étouffe fortement les sons.