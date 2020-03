Project A : le jeu devient Valorant, Riot balance une vidéo de gameplay

. "Elles sont conçues pour aider les joueurs à abattre leur cible, pas pour faire le travail à leur place", nous prévient-on. Naturellement, Valorant a pour ambition de s'imposer sur la scène esport, d'où les moyens déployés par Riot Games qui "a investi dans une infrastructure technique sans précédent pour répondre aux exigences des joueurs, avec notamment : des serveurs 128 ticks dédiés et gratuits pour les joueurs du monde entier, un netcode personnalisé et perfectionné pour une gestion précise des impacts de balle, un serveur qui a autorité sur les clients et un système propriétaire de prévention et de détection de la triche dès la sortie du jeu."



Avant de vous laisser scruter la vidéo de gameplay ci-dessous, rappelons que Valorant est attendu pour l'été prochain sur PC.





Après des mois de teasing, Riot Games s'est enfin décidé à en dire plus sur Project A qui, d'ailleurs, s'appelle désormais Valorant. D'après ce que l'on nous explique, le jeu opposera deux équipes de cinq participants : l'une aura pour objectif de poser une bombe sur une zone précise de la map, tandis que l'autre devra la désamorcer. Une formule qui n'est pas sans rappeler un certain Counter-Strike, n'est-ce pas ? A noter que les parties se dérouleront en 13 manches gagnantes.Comme on peut s'en douter, on aura le choix parmi une sélection "d'agents surnaturels" aux compétences uniques