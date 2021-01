Valorant : l'Episode 2 ouvre avec l'Agent Yoru, un trailer et du gameplay trop stylés

Nous sommes à quelques heures du déploiement de l'Episode 2 de l'Acte 1 pour Valorant, puisque c'est cette nuit que les choses sérieuses vont commencer. En attendant, Riot Games continue de faire monter la pression en dévoilant les contours du nouveau personnage : Yoru. Originaire du Japon, ce nouvel agent a la faculté de se téléporter où il veut grâce à sa faculté à créer des orbes capables de faire office de portails de téléportation. Il peut ainsi passer dans le dos d'un adversaire en un clin d'oeil s'il a réussi à anticiper une attaque. Mieux, Yoru peut aussi voyager dans un espace dimensionnel où il peut voir les ennemis mais sans pour autant les toucher. L'idée est de lui permettre d'espionner les autres et ainsi baser une stratégie d'attaque, ou de défense, par la suite. En attendant l'arrivée de la mise à jour qui se fera dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 janvier vers 4h du matin, on peut se délecter du trailer cinématique et des premières images de gameplay concernant ce Yoru très intéressant.