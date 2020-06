Valorant : deux trailers pour la sortie officielle du jeu, avec gameplay et cinématique

Riot Games vient de dévoiler deux nouveaux trailers à l'occasion de la sortie de Valorant. Le premier est un trailer cinématique consacré à la classe des duelistes, des spécialistes du frag, tandis que le second est du gameplay. L'action nous emmène donc au sein de la toute nouvelle map Ascent qui plonge les joueurs en Italie. On vous rappelle que Valorant est disponible depuis ce matin, et pour en savoir plus sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui est situé à cette adresse.