Valorant : deux vidéos pour présenter Skye, qui sera prochain personnage jouable

Bien décidé à se mettre à jour le plus longtemps possible, Valorant va bientôt bénéficier d'un nouveau personnage jouable à l'occasion de l'acte 3 : voici donc Skye, le treizième agent qui se rajoutera au casting d'ici quelques semaines. Douée de revitalisation - utile pour soigner ses coéquipiers - elle pourra prendre le contrôle d'un loup pour désorienter les ennemis ou même invoquer un faucon aveuglant : toujours dans l'optique de brouiller les pistes, Skye pourra même faire apparaître des traqueurs pour rendre myopes jusqu'à trois ennemis. Voilà une dame qui risque d'en faire rager plus d'un.Histoire d'illustrer ses capacités, Riot Games nous fournit donc deux vidéos : l'une pour présenter simplement le personnage et son univers, puis une seconde centrée sur ses skills purs et durs. Voilà qui devrait vous donner un joli aperçu en attendant sa disponibilité dans le FPS, prévue le 28 octobre prochain.