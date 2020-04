Valorant : Riot Games offre 100 000$ à ceux qui trouveront des failles dans Vanguard

Sans nul doute l'un des FPS les plus populaires et les plus suivis en ce moment (avec Call of Duty Warzone également), Valorant fait la fierté de Riot Games qui profite de la bêta fermée pour réaliser un maximum de tests sur ses serveurs. D'ailleurs, histoire d'aller encore plus vite, l'éditeur a décidé de faire appel à sa communauté pour mener à bien la découverte des failles dans son système Vanguard. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que Vanguard, sachez qu'il s'agit d'un programme anti-triche qui permet de mieux contrôler les activités des joueurs lors des sessions multi. Un système anti-piratage qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité puisque ce dernier se lance automatiquement lorsqu'on allume son PC. Mais il y a une raison bien particulière à cela : éviter que les tricheurs ne chargent des hacks avant le lancement du jeu. Toujours est-il que Riot Games se bat contre n’importe quel forme de piratage et Valorant n'échappera pas à leur qualité-contrôle.Cela passe donc par l'aide et l'appui des joueurs qui peuvent gagner entre 250$ et 100 000 dollars en fonction de la faille dénichée, mais aussi de la qualité du rapport établi. Parce que bien évidemment, il y a un process à respecter, à commencer par ne rien divulguer publiquement ou à quiconque en dehors de Riot, sous peine de ne toucher aucune de ces primes. Riot Games a aussi donné des conseils sur la façon dont présenter le dossier, en précisant qu'il est demandé de détailler les différentes étapes pour reproduire facilement la bug. Sans oublier que la faille trouvée doit être présente dans la dernière version en date de Vanguard, sachant qu'il existe plusieurs paliers de rémunéarion selon la catégorie de bug localisé : 25.000$, 35.0000$, 50.000$, 75.000$ et 100.000$. Si la somme de 100.000$ a de quoi donner le tournis, sachez que Riot Games n'est pas le seul éditeur à avoir recours à ce genre de techniques : Nintendo et Rockstar Games ont d'ores et déjà proposé des sommes de 20.000$ et de 10.000$ respectivement pour trouver des failles dans les consoles 3DS, Nintendo Switch, GTA 5 et Red Dead redemption 2.Si jamais vous avez l'âme d'un débuggueur, on vous invite à vous rendre sur la page Hacker One de Riot Games