Valorant : une version PS4 pourrait bien être en préparation

Si le succès de Valorant sur PC est déjà bien présent, celui-ci doit encore se maintenir sur la durée et le travail d'entretien de Riot Games s'annonce d'ores et déjà conséquent. Hormis la tonne de mises à jour et d'optimisations prévues, le portage du FPS compétitif vers d'autres plateformes reste une possibilité pertinente : et s'il débarquait sur PlayStation 4 ?Si la firme n'a encore rien annoncé pour le moment, il est toutefois possible de trouver des traces d'une hypothétique version PS4 au sein des fichiers du jeu. En l'état, rien ne confirme qu'il ne s'agit pas simplement de références classiques à l'Unreal Engine 4, moteur sous lequel tourne le soft, mais la possibilité d'une version sur consoles de salon paraît alors plutôt sensée.Rappelons qu'il y a peu, les indices d'une arrivée de Valorant sur mobiles faisaient également leur apparition avec la présence d'une interface entièrement dédiée aux smartphones et tablettes. De son côté, Riot Games avait déclaré avant la sortie du jeu que son objectif restait la sortie sur PC en priorité... tout en se laissant la possibilité d'étudier d'autres plateformes, plus tard. Qui vivra verra.