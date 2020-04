Valorant : le FPS de Riot Games fait le buzz sur Twitch, voici les premiers chiffres

Cet après-midi, Valorant a enfin fait ses premiers pas sur le marché grâce aux soutiens des médias et influenceurs : le FPS de Riot Games disposait déjà d'une certaine hype et cela se confirme visiblement au vu des premiers scores d'audience. Sur Twitch, à l'heure où l'on écrit encore ces lignes, le nouveau concurrent de Counter Strike et autres Overwatch a donc rassemblé 1 635 000 personnes en simultané : un chiffre qui pourrait bien encore augmenter et qui talonne très clairement celui des gros événements Fortnite. Bien sûr, on verra vite si Valorant a le gabarit pour tenir sur la durée où si l'excitation qui s'en émane n'est qu'éphémère.