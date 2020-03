Valorant : battle pass ? Loot Boxes ? Le jeu détaille son modèle économique

Mélange particulier de Counter Strike Global Offensive et Overwatch, Valoriant a de l'ambition et Riot Games compte bien en exploiter tout le potentiel. Pour le moment, on sait que le titre (prévu sur PC) débarquera gratuitement : forcément, on se demande bien quel sera son modèle économique et celui-ci se voit détaillé au sein d'une interview des développeurs avec Polygon.Ainsi, le site confirme que Valorant proposera des items cosmétiques - mais pas de skin de personnage dans un premier temps, de façon à bien mémoriser les designs de chacun - ainsi qu'un battle pass contre de l'argent réel. Au programme : des graffitis et des apparences d'armes.En revanche, aucune loot boxe ne se profile à l'horizon : une décision plutôt sage quand on connait le drama autour de ce type de microtransaction, dont la popularité n'est plus vraiment présente. En soi, Valoriant s'appuiera donc sur un modèle économique tout à fait classique et pertinent : rendez-vous pour la sortie du jeu d'ici cet été, à une date encore indéterminée.