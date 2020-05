Une immense et sublime fresque réunissant tous les héros de jeux vidéo, l'ultime cross-over

Le monde du jeu vidéo est une source d'inspiration quasiment sans limite dans laquelle nous puisons tous, chacun à notre manière. Pour Patrick Brown, illustrateur chevronné largement reconnu depuis des années, le Dixième Art est une référence absolue à côté des comics ou, bien sûr, du cinéma : dessinateur depuis l'âge de cinq ans, l'Australien a publié des centaines de fanarts assez somptueux au style très reconnaissable etIl va sans dire qu'elle mérite un coup d'œil attentif, et pour cause :"Je pensais qu'il serait amusant d'avoir tous les personnages de jeux vidéo lors d'une pool party, dans le monde de GTA 5. Chez Michael, pour être exact. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir à quel point Michael est frustré. Vous trouverez également Franklin et Trevor. Et peut-être même Niko Bellic de GTA IV", précise-t-il sur Deviant Art et Instagram . À vrai dire,Et si quelques franchises manquent à l'appel (DOOM, Tekken, Devil May Cry, etc.), l'ensemble s'avère un formidable hommage à notre medium préféré. Bonne dégustation !