Uncharted : voici la toute première photo de Tom Holland en Nathan Drake !

On n'y croyait plus. Et pourtant, le film Uncharted est désormais bel et bien une réalité : après plus d'une décennie à trouver un réalisateur, Sony Pictures s'est finalement accaparé les services de Ruber Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Venom) pour l'adaptation de la série phare de Naughty Dog. À vrai dire, le projet avance même sacrément bien puisque le tournage a actuellement lieu et que son casting, composé de quelques stars renommées comme Tom Holland pour Nathan Drake, Mark Walberg pour Victor Sullivan ou même Antonio Banderas dans un rôle encore inconnu, s'affiche publiquement. C'est le cas de notre héros qui, enfin, dévoile un tout premier cliché de sa personne.

Il n'y a pas à dire : le respect de la tenue emblématique de notre aventurier est particulièrement présent... et l'on retrouve bien là notre héritier de Sir Francis Drake. Pour rappel, Tom Holland incarnera le protagoniste à ses débuts de carrière, et devrait même explorer l'entame de sa relation avec son mentor Sully.Cerise sur le gâteau : une autre photo a également été publiée, exhibant cette fois-ci Tom Holland en pleine discussion avec Nolan North, l'emblématique doubleur de Nathan Drake dans les jeux vidéo. Ce dernier donnerait-il des conseils à l'autre pour interpréter au mieux le personnage ?On rappelle que le film Uncharted devrait sortir en salles obscures le 14 juillet 20210... si tout se passe bien. Avec le coronavirus qui continue de malmener l'industrie, on ne serait pas surpris sur le planning n'était pas respecté.