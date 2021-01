Uncharted : de nouvelles photos du film, l'ambiance est totalement respectée

2020 fut une année compliquée pour le cinéma et rien ne nous dit que ça ira mieux en 2021. Mais on garde espoir car de nombreux films attendent les jours heureux pour nous transporter dans leur monde à deux. Parmi ceux-là, il y a un certain Uncharted, dont le tournage terminé fin novembre dernier, arrivera sur grand écran le 16 juillet 2021. On avait pu découvrir la photo de Tom Holland en jeune Nathan Drake il y a quelques mois, sachez que de nouvelles photos viennent d'être partagées sur le compte Twitter du film. Des clichés qui semblent nous dire que l'ambiance aventurière du jeu vidéo a été respectée à la lettre. On y voit donc une clé en forme de croix à double barre, le fait qu'elle sera utilisée dans une serrure pour révéler un trésor sans doute ; il y a également une statue d'un homme à cheval recouverte de toiles d'araignée, et une carte dont le centre pointe en Afrique de l'Est. Autant vous dire que le film devrait nous faire voyager aux quatre coins du monde et il nous tarde de découvrir les aventures de Nathan Drake au cinéma. Parce que bon, le streaming, ça pue quand même un peu. #SoutienAuxSallesdeCiné.