Un leakeur d'Ubisoft révèle son identité par mégarde, c'était un YouTubeur Gaming

Si l'affaire du hacking de GTA 6 a fait la une de tous les médias, même les plus généralistes, une autre histoire est survenue le lendemain, concernant là aussi une sombre histoire de leaks et impliquant un certain Dan Allan Gaming. C'est lui qui était derrière le compte @TheRealInsider qui s'est fait connaître depuis le début de l'année pour avoir révélé des informations confidentielles sur de nombreux jeux, principalement du côté de chez Ubisoft. YouTubeur gaming d'origine australienne, ce dernier possède une chaîne YouTube de près de 200 000 abonnés et est suivi par près de 20 000 personnes sur Twitter. Sauf que ce garçon était en quête d'une nouvelle gloire, certes anonyme, mais qui lui a permis de faire grimper son nombre d'abonnés depuis le début de l'année de façon exponentielle. Seulement voilà, en jouant avec le feu, Dan Allan Gaming a fait une belle boulette : répondre avec son compte personnel à une question posée pour celui qui brise les NDA : @TheRealInsider.







S'il a évidemment pris conscience de son erreur et qu'il a supprimé son tweet dans les secondes qui ont suivi son message, l'interlocuteur à qui il a répondu n'a évidemment pas hésité à prendre une capture d'écran et ainsi révéler sa véritable identité au monde entier. Pris de panique, Dan Allan Gaming a aussitôt désactivé le compte @TheRealInsider, puis son compte principal dans les minutes qui ont suivi son erreur fatale. Autant vous dire qu'une réaction aussi épidermique n'a fait que renforcer le fait qu'il s'agissait bien de lui. Après plusieurs heures de réflexion, Dan Allen Gaming réactivera son compte principal afin de poster un message d'excuse.





Je suis désolé pour tout le monde pour mes actions. J'ai honte et je suis déçu de moi-même. Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à mes mauvaises décisions, qui ne se reproduiront plus jamais. À tous ceux qui m'ont soutenu au fil des années, je suis vraiment désolé de vous avoir laissé tomber.







Les derniers faits d'armes de Dan Allang Gaming sous son identité masquée @TheRealInsider étaient d'avoir révélé l'entièreté du showcase Assassin's Creed, sans oublier évidemment de mentionner le nom d'Assassin's Creed Mirage, de confirmer l'arrivée d'Assassin's Creed au Japon, en Chine sur mobile et la version un peu plus horrifique avec rituels de sorcières. Des infos qui avaient été reprises aussitôt par le site Kotaku et d'autres médias américains. Forcément, pour avoir été invité une semaine plus tôt par Ubisoft qui avait dévoilé tout le contenu à la presse et aux YouTubeurs Gaming pour préparer preview et articles en amont, ce dernier a brisé non seulement l'embargo imposé par l'éditeur français, mais également rendu caduque le NDA signé par ses soins, le plaçant ainsi dans une situation judiciaires inconfortable. A ce jour, nous ne savons si Dan Allang Gaming a déjà fait l'objet de poursuites judiciaires, mais pour avoir été en contact avec Ubisoft, nous savons que l'éditeur français prend cette affaire très au sérieux et agira en conséquence.



Plus récemment, Dan Allan Gaming a de nouveau désactivé ses deux comptes Twitter et a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube, "I'm sorry", pour à nouveau présenter ses excuses et expliquer qu'il est le seul fautif, qu'il assume ses actes, qu'il a perdu des amis dans l'industrie du jeu vidéo, que son activité de YouTubeur rissque d'être impacté et qu'il va tenter de devenir une meilleure personne. Il explique également qu'il y a peu de chances qu'il revienne sur Twitter, un lieu où il n'est plus vraiment le bienvenu. Dan Allan Gaming a également avoué que ces "infos" sur Silent Hill Remake et Metal Gear Solid Remake ne sont que des mensonges inventées de toutes pièces et spéculées à partir d'autres rumeurs qui circulent sur la toile. Cette histoire a permis à des insiders reconnus de l'industrie comme Jason Schreier, Tom Henderson et Jeff Grubb de commenter cette malheureuse affaire. On ne sait pas si ce sont les mieux placés pour donner des leçons, eux qui font également fuiter des informations tout au long de l'année, mais à visage découvert.