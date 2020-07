Ubisoft : un jeu sur Le Roi Arthur façon Monster Hunter a été annulé

L'industrie du jeu vidéo est souvent cruelle et, parfois, des projets tombent à l'eau après des mois voire des années coûteuses de travail acharné. Ubisoft n'est clairement pas épargné par ces coups d'épée dans l'eau et le site Bloomberg, par sa célèbre recrue Jason Schreier, vient de lever le voile sur un jeu qui ne verra jamais le jour : son nom de code était Avalon et il portait sur la légende du Roi Arthur.



En développement pendant environ un an chez Ubisoft Québec, le titre s'appuyait sur du multijoueur en coopération jusqu'à quatre à la sauce Monster Hunter, au sein d'un univers heroic fantasy qui reprenait les Chevaliers de la Table Ronde mais aussi les monstres et faits surnaturels qui entouraiennt le célèbre mythe. Pour ce faire, Ubisoft avait même engagé Mike Laidlaw, ex-directeur créatif de Dragon Age et ponte de BioWare, en fin d'année 2018 : le développeur sera finalement parti début 2020 bredouille, sans avoir réalisé le moindre jeu.



Alors, pourquoi Avalon a-t-il aussi brutalement disparu des radars ? Bloomberg révèle que la décision aurait été prise d'Ubisoft Montreuil (en France, donc), et plus précisément par Serge Hascoët. Alors directeur créatif monde et second d'Yves Guillemot avant les récentes affaires de harcèlement l'ayant poussé à démissionner ce mois-ci, Hascoët n'aurait pas été emballé par le concept du Roi Arthur et de son monde médiéval fantastique, à moins de "faire mieux que Tolkien". Trop loin des standards uniformisés d'Assassin's Creed, Far Cry et autres hits d'Ubisoft, l'homme aurait ainsi posé son veto et, de facto, étouffé le long travail de Mike Laidlaw et de ses équipes qui, pourtant, auraient proposé d'autres versions du projet courant 2018, dont un tourné sous la science-fiction et un autre sous la mythologie grecque. Immuable, Hascoët aura mis fin à cet Avalon mort dans l'œuf, poussant Mike Laidlaw à repartir vers d'autres horizons.



Auriez-vous aimé voir un jeu bâti sur la Légende du Roi Arthur qui, pour une fois, sortait des coutumes d'Ubisoft ?