Ubisoft sur le point d’être racheté ? Microsoft, Sony ou un autre géant du jeu vidéo sur le coup ?

Même si Hideo Kojima a déclaré récemment que Kojima Productions demeurerait un studio indépendant – en réponse aux nombreuses rumeurs qui évoquaient un rachat par Sony Interactive Entertainment – ça ne veut absolument pas dire que d’autres acquisitions d’envergure n’auront pas lieu. D’ailleurs, Bloomberg et Kotaku croient savoir qu’Ubisoft pourrait être le prochain sur la liste. Plus concrètement, plusieurs fonds d’investissement (parmi lesquels Blackstone et KKR) lorgneraient l’éditeur français, mais pour le moment, l’entreprise n’aurait amorcé aucune négociation sérieuse avec un repreneur potentiel. Pour autant, plusieurs sources assurent que ces dernières années, Ubisoft a collaboré avec des cabinets de conseil pour mener des audits au sein de ses différentes activités. Si la plupart des sociétés le font dans le but d’optimiser leur rentabilité, pour l’éditeur français, il s’agirait avant tout de rendre la mariée la plus belle possible dans le cadre d’une éventuelle vente.

Comme le rappelle Kotaku, la famille Guillemot possède 15 % d’Ubisoft. En juillet 2018, la valeur de l’action était de plus de 110 $. Aujourd’hui, elle a chuté à une quarantaine de dollars. Un contexte plus délicat donc, sans parler des nombreux remous en interne (accusations de harcèlement sexuel entre autres) qui ont entraîné le départ de plusieurs cadres historiques. Ajoutons à cela le développement difficile de certains projets (Beyond Good & Evil 2, Skull Bones, Assassin’s Creed, Far Cry, Ghost Recon), et on comprend mieux pourquoi Yves Guillemot pourrait décider de passer la main, d’autant que le départ de son fils Charlie l’an passé fait qu'à l'avenir, l’entreprise ne serait plus dirigée par un membre de la famille.







Invité à s’exprimer sur le sujet, Ubisoft a naturellement noyé le poisson : « Nous ne commentons pas les rumeurs ni les spéculations. Ubisoft dispose de capacités créatives et de production inégalées, avec notamment plus de 20 000 personnes talentueuses travaillant au sein de nos studios mondiaux. Grâce à elles, à notre vision à long terme et à notre goût pour le risque sur le plan créatif, nous avons développé quelques-unes des licences les plus puissantes de l’industrie et préparons des projets prometteurs pour l’avenir. Par ailleurs, nous possédons l’un des portefeuilles les plus riches, des technologies et des services de pointe, ainsi qu’une immense communauté de joueurs engagés qui ne cesse de s’accroître. De ce fait, nous sommes parfaitement positionnés pour capitaliser sur la croissance rapide de l’industrie et sur les opportunités en matière de plateformes qui se présentent à nous. »

Après être parvenu à inverser le rapport de force avec Vivendi et Vincent Bolloré il y a quelques années, Ubisoft va peut-être tourner une page de son histoire.





