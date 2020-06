Ubisoft répond aux accusations de harcèlement sexuel, l'éditeur promet de faire la lumière

Ces derniers jours, un certain nombre de femmes oeuvrant dans l'industrie vidéoludique confient avoir été la cible d'agressions sexuelles, et le phénomène ne serait pas isolé. D'ailleurs, plusieurs acteurs du milieu (et non des moindres) ont été contraints de s'exprimer publiquement sur le sujet, pour faire savoir que des mesures seraient prises afin que l'environnement professionnel devienne totalement sain. C'est le cas d'Ubisoft qui, suite au recul pris par Ashraf Ismail (le directeur créatif d'Assassin's Creed Valhalla et aux récentes révélations concernant son studio basé à Sofia, s'est fendu d'un communiqué officiel."En ce qui concerne les récentes allégations visant certains employés d'Ubisoft, tout d'abord, nous demandons à l'ensemble des personnes concernées de nous excuser - nous sommes profondément désolés. Nous nous efforçons de créer un environnement à la fois inclusif et sécurisant pour nos équipes, nos joueurs et nos communautés. Il est clair que nous n'y sommes pas encore parvenus. Nous devons faire mieux.Suite à ces allégations, nous avons commencé à mener des enquêtes avec l'aide de consultants spécialisés externes. Résultats à l'appui, nous nous engageons à prendre toutes les mesures disciplinaires qui s'imposent. Compte tenu que les investigations se poursuivent, nous ne sommes pas en position de faire le moindre commentaire. Par ailleurs, nous avons également amorcé un audit de nos politiques, de nos process et de nos systèmes pour comprendre où nous avons failli, et empêcher, détecter et punir ce type de comportement inapproprié.Nous communiquerons les mesures supplémentaires que nous sommes en train de mettre en place avec nos équipes dans les prochains jours. Notre but est de favoriser un environnement dont nos salariés, nos partenaires et nos communautés peuvent être fiers - un cadre qui reflète nos valeurs et est sûr pour chacun d'entre nous."Au-delà d'Ubisoft, Insomniac Games a également dû faire face à des accusations de harcèlement sexuel. Avertie par plusieurs employées, la direction du studio ne les aurait pas protégées, ce qui aurait poussé certaines d'entre elles à baisser les bras et à démissionner.