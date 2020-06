Assassin's Creed Valhalla : le directeur créatif quitte le projet, les raisons de son départ dévoilées

Je présente mes excuses à toutes les personnes qui ont été blessées dans cette histoire", rajoute la tête pensante du prochain hit d'Ubisoft. De son côté, la firme précise ne pas prendre l'histoire à la légère : on ne sait pas si cela se traduira pas un départ définitif d'Ismail mais nous devrions en savoir plus très prochainement.



Il reste également à savoir si le développement d'Assassin's Creed Valhalla lui-même sera impacté : on rappelle que le jeu est prévu en fin d'année et que sa conception arrivera donc bientôt à son terme, quoiqu'il arrive.





Depuis l'officialisation d'Assassin's Creed Valhalla, Ashraf Ismail en est clairement la figure de proue : le directeur créatif du projet n'hésite pas à prendre la parole à chaque occasion possible et, très clairement, il paraît être l'un des éléments de dialogue principaux d'Ubisoft. Seulement voilà, l'homme à qui l'on doit aussi Assassin's Creed Origins vient de faire une annonce fracassante : il quitte le navire. S'il ne démissionne apparemment pas de l'entreprise française, il ne fait désormais plus partie du développement de Valhalla pour des raisons, sommes toutes, très intimes : accusé d'adultère sur Twitter , son image ternie publiquement suite à ses aveux, Ashraf Ismail préfère se retirer "pour prendre le temps de gérer ses problèmes personnels"."La vie des membres de ma famille et de ceux qui me sont chers ont été brisées.