Two Point Campus : un nouvelle vidéo présentant le déroulé d'une année scolaire

Toujours attendu pour le 9 août prochain, Two Point Campus va nous permettra de gérer un campus universitaire, reprenant le gameplay de Tow Point Hospital sorti quelques années plus tôt. Depuis le début de la campagne promotionnelle du jeu, les développeurs nous ont présenté quelques unes des spécifités du jeu, à savoir intégrer des spécialités saugrenues comme une école de sorcellerie, d'espionnage et même de création de robots géants. Cette fois-ci, il est question d'élargir le spectre et de nous montrer comme se déroule une année scolaire complète. On comprend d'ailleurs que le jeu se découpe en deux parties : l’année scolaire qui permet de tisser des liens entre étudiants et les vacances d'été où il ne faudra pas chômer non plus, puisque c'est à cette période estivale qu'il sera possible d'engager des travaux et depersonnaliser son campus. On peut même travailler sur le programme de l'année scolaire suivante, en choissant des matières improbables.

Mais ce n'est pas tout, il faudra aussi veiller au bon moral des élèves en pensant à leur proposer des activités annexes en plus de cours. Organiser des sorties scolaires et des soirées dansantes font aussi partie du job, en sachant qu'il y aura aussi un syndicat étudiant à mettre en place. L'amour est aussi un thème récurrent de la vie scolaire, et tout est fait pour que chaque étudiant puisse s'épanouir. Il faut aussi que les résultats suivent, puisqu'à la fin de chaque année scolaire, vous êtes noté en fonction des performances de vos étudiants. Sortie prévue pour le 9 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.