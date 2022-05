Two Point Campus : après l'école des sorciers, voici l'école d'espionnage !

Two Point Campus et présentent une nouvelle école spécialisée qu'il sera possible de gérer dans le jeu. Il est question d'une école d'espionnagen regroupant tous les éléments qui font qu'on la reconnaît entre mille. Lunettes de soleil, trench-coat, multiples identités, vie solitaire et même un jet-pack, difficile de ne pas faire plus cliché en la matière, pour que l'on ait l'impression d'incarner un agent secret au service de sa Majesté. Bien sûr, il y aura d'autres gadgets à tester, histoire d'avoir la panoplie complète de l'agent 007, sachant qu'il faudra se méfier des agents rivaux qui ont infiltré la base. Tout est présenté dans cette vidéo de gameplay et on imagine que d'ici la sortie du jeu, calée en août prochain, on aura d'autres écoles spécialisées.





SEGA et Two Point Studios poursuivent la campagne promotionnelle de