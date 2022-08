Two Point Campus : le jeu fait déjà sa rentrée avec un trailer de lancement

Plus que quelques jours avant la sortie officielle (calée au 9 août prochain) de Two Point Campus, mais le verdict de la presse est déjà tombé. Avec 84% de moyenne sur Metacritic , le jeu de SEGA et de Two Point Studios s'en sort avec les honneurs, ce qui nous lieu à un trailer de lancement particulièrement joyeux. On aperçoit bien quelques images de gameplay, longuement détaillées et expliquées ces 6 derniers mois par ailleurs, mais l'idée avec cette nouvelle vidéo, c'est de nous plonger dans cet univers studieux où de nombreuses écoles vont se mélanger. Que ce soit l'école d'espionnage, de sorciers, de cuisine, de vampires et bien d'autres cocasserie, il y en aura pour tous les goûts, sachant que des activités comme le cheeseball ou les pools party d'étudiants seront là pour égayer la saison scolaire. Même durant l'été, il ne faudra pas chômer car ce sera le moment de rénover les établissements pendant que les élèves sont à la plage. Bref, la rentrée, c'est pour bientôt, même pour nous.