Two Point Campus : une école de sorcier façon Harry Potter sera dans le jeu

La dernière fois que Two Point Campus avait fait la une des médias de jeux vidéo, c'était pour nous annoncer son report de plusieurs mois. Initialement prévu pour le mois de mai, le titre de Two Point Studios a été décalé à l'été prochain, le 9 août très exactement. Mais aujourd'hui, si le titre fait la une des sites web, c'est pour un feature que les fans de Harry Potter vont apprécier. En effet, il sera possible de découvrir et de gérer une école de sorcellerie et d'enfiler un chapeau pointu. Entre les cours à assurer, les potions à fabriquer sans le moindre débordement, les apprentis-liseurs de boules de cristal et les duels à grands coups de baguettes magiques, il y aura de quoi faire. On imagine que d'autres spécialités de cours seront à découvrir d'ici la sortie du jeu en août prochain. A noter que si TWo Point Campus est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, le jeu sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.