Two Point Campus : le DLC "Académie Spatiale" nous emmène dans l'espace, 1er trailer

Véritable carton avec un million de copies vendues en seulement deux semaines d'exploitation, Two Point Campus n'oublie pas d'enrichir son contenu. Trois mois après sa sortie, le titre de SEGA et de Two Point Studios s'offre sa première grosse extension, intitulé "Académie Spatiale". A partir du 6 décembre prochain, c'est l'espace qui sera en effet étudié dans les campus, avec tout ce qu'il faut de nouveautés pour relancer l'intérêt autour du jeu. On apprend l'arrivée de trois nouveaux campus dédiés à l'étude des étoiles, de six archétypes d’étudiants, six modules et salles de classe. En jetant un oeil au trailer d'annonce de ce DLC, on constate que les développeurs ont rendu hommage à Star Trek, avec ce qu'il faut d'humour décalé. Il sera même possible de quitter la Terre pour installer un campus sur le sol d'un astéroïde avec pour objectif de piller ses ressources. Cette extension "Académie Spatiale" arrive donc dans quelques semaines et sera proposée au tarif de 9,99€, quelle que soit la plateforme.