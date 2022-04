Two Point Campus : on y a joué, nos impressions clavier souris en mains

Two Point Studios a été créé en 2016 par d'anciens développeurs de Bullfrog Productions et Lionhead Studios ayant travaillé par le passé sur Theme Park, Theme Hospital, Black & White, Startopia et The Movies. Deux ans plus tard ces spécialistes de la gestion et de la simulation ont réussi un joli pari en sortant Two Point Hospital, qui faisait réellement honneur à son illustre ancêtre Theme Hospital. Prévu pour le mois prochain, leur prochain jeu aborde le sujet de l'université, sous un angle toujours aussi loufoque.

La version preview sur laquelle nous avons pu poser nos mains disposait des deux premières universités accessibles dans le jeu. Freshleigh Meadows est un établissement de campagne relativement simple, qui sert surtout de didacticiel. Quant à Piazza Lanatra, il s'agit d'une université dédiée à la gastronomie où l'on apprend, entre autres choses, à confectionner d'improbables pizzas géantes. Fidèle à la tradition initiée au siècle dernier par Theme Park et Theme Hospital, Two Point Campus ne se prend jamais au sérieux et mise tout sur l'humour. Il y aura donc de nombreux matières délirantes à enseigner à nos élèves, la progression dans le jeu permettant d'en débloquer toujours plus. Beaucoup sont encore tenues secrètes par les développeurs, mais entre les informations déjà disponibles, ce que l'on peut apercevoir dans les bandes-annonces et ce qu'il nous a été donné d'expérimenter lors de cette preview, nous pouvons d'ores et déjà compter sur des cours de chevalerie, d'archéologie, de scientographie, de musique, d'histoire d'Internet, de normalité virtuelle ou encore sur des études contre-culturelles.



L'humour se situe non seulement dans les équipements des salles de classe et des couloirs (four géant, stand de sieste éclair…) mais aussi dans le look cartoon et caricatural des étudiants, et encore plus dans les nombreuses animations qui leur sont dédiées, toutes étant délicieusement détaillées. Même un cours de base dans un simple amphithéâtre mérite d'être observé avec attention, car vous pourrez par exemple y dénicher un élève en train de roupiller, bouche grande ouverte et tête en arrière. C'est un peu le credo du jeu : l'enseignement doit être amusant. Aussi bien pour le joueur que pour les étudiants virtuels d'ailleurs. Il faut en effet s'assurer que ces derniers aient la belle vie, afin que leurs résultats scolaires soient meilleurs et que les frais universitaires ne cessent d'augmenter. Les besoins élémentaires (faim, soif, hygiène...) doivent donc être assouvis à l'aide de dortoirs, toilettes, douches, distributeurs automatiques et autres stands de restauration. Mais il faut également veiller à les distraire et à faciliter les relations amicales et amoureuses. A eux les foyers étudiants équipés de fléchettes et de bornes d'arcade, les syndicats dédiés à l'organisation de fêtes, les clubs de toutes sortes et les points de rencontre facilitant le rapprochement.







FAC SIMILAIRE ?





Tout ceci ne dépaysera guère les habitués de Two Point Hospital, même si ici le gameplay de base consiste à construire des salles de classe, des amphithéâtres, des laboratoires et des bibliothèques plutôt que des salles d'opération, ainsi qu'à embaucher des pédagogues plutôt que des médecins. Les concierges sont en revanche toujours de la partie, car il faut bien quelqu'un pour nettoyer les détritus traînant par terre, déboucher les toilettes et réparer tous les équipements. La proximité avec la précédente production de Two Point Studios pourrait d'ailleurs bien être le seul bémol concernant le jeu. Les développeurs nous promettent tout de même que gérer des étudiants diffère sensiblement du simple accueil de patients. Alors que ces derniers se contentent de venir profiter des services de l'hôpital puis de repartir, les élèves paient au contraire pour rester.









