Two Point Campus : le jeu revêt son habit de Noël avec une mise à jour gratuite

Noël, c'est dans quelques semaines et du côté de Two Point Campus, on a décidé de célébrer l'événement avec l'arrivée d'une mise à jour totalement gratuite. Le jeu revêt ainsi son manteau neigeux avec la promesse de redécorer son campus aux couleurs des fêtes de fin d'année. Sapin, guirlandes lumineuses, chaussettes de Noël, friandises colorées, traîneau du Père Noël avec ses rennes, tout y est pour que l'esprit de Noël envahisse tout un chacun. Il est même possible de se grimer en lutins, elf, bonhomme de neige, etc. On peut aussi compter sur des défis spéciaux comme un nouveau niveau du mode Challenge, “Two Point Krampus”, qui demande de défendre les étudiants d'un esprit malin qui n'a qu'une envie : gâcher les festivités. Il y a également un autre défi de taille : récolter collectivement plus d’un milliard de dollars de monnaie du jeu, afin de débloquer un objet inédit.