Two Point Campus : les citrouilles et les zombies débarquent pour Halloween, un trailer rigolo

Halloween approche et comme beaucoup d'autres jeux, Two Point Campus revêt ses habits pour fêter comme il se doit la fête de la citrouille. Une mise à jour gratuite est en effet proposé à ses utilisateurs, et ce du 20 octobre au 1er novembre. Nouveaux objets, costumes et défis dédiés avec cette petite précision tout de même : il faut impérativement éviter les morts-vivants. Parmi les créatures qui pointeront le bout de leur nez, on pourra compter aussi sur les loups-garous, mais aussi des momies. Ce update permettra aussi de profiter d'un nouveau mode, le Challenge Mode qui permet de revisiter tous les campus préférés tout en profitant de nouvelles épreuves et tribulations de l’étrange. Participez au Siège de Noblestead et faites équipe avec Blaggard pour protéger votre fac d’une foule grouillante et putride en panne de matière grise (on parle bien des zombies, pas des étudiants !), ou affrontez Nefaria Munch pour reprendre le contrôle de Poule-de-lard et délivrer les étudiants qu’elle a transformé en larbins cucurbitacés.