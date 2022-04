Two Point Campus : le jeu repoussé de plusieurs mois, une grosse vidéo pour compenser

Prévu initialement pour le 17 mai 2022, Two Point Campus est malheureusement reporté de plusieurs mois. Une annonce faite par SEGA et Two Point Studios au moment où les previews hands-on sont publiées par les quelques médias (comme nous) qui ont eu accès au jeu. Two Point Campus arrivera désormais le 9 août prochain, aussi bien sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. Comme d'habitude, les raisons sont les mêmes, accorder du temps aux développeurs de peaufiner le jeu comme il se doit pour que le titre soit à la hauteur de nos attentes au lancement. Histoire de compenser cette mauvaise nouvelle, une nouvelle vidéo, sous forme de Dev Diary, a été posté pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur le jeu et ses mécaniques de gameplay. L'occasion à nouveau de constater qu'on repart sur la même structure que Two Point Hospital, mais transposé dans un campus universitaire.