Twich : un leak massif révèle les salaires des streameurs, ZeratoR confirme les chiffres et se justifie

Dans un premier temps, puisque qu'aucun "gros" créateur ne vous le confirmera en France (je pense), OUI les chiffres du tableau ci dessus sont vrais. Mais attention, c'est un chiffre d'affaire et non un bénéfice. Ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banq... — ZeratoR (@ZeratoR) 6 octobre 2021

C'est sans doute l'un des sujets brûlants de ces dernières heures, à savoir le piratage massif de la plateforme Twitch, qui a d'ailleurs confirmé la "brèche" pour reprendre ses termes et d'avoir été victime d'un groupe de hackeurs malveillants. Si l'on imagine qu'une procédure judiciaire va être lancée contre ces derniers, le mal est déjà fait puisque le code source, des projets jusqu'alors secret et surtout les revenus de ses principaux créateurs ont été révélés au grand jour. Ce ne sont pas moins de 125 Go de données qui se sont retrouvés dans la nature et partagé de façon "anonyme" sur le forum 4Chan. A en croire le site The Verge, il s'agit-là d'une premier jet d'une fuite qui s'annonce encore plus importante, puisque le leak a été mentionné "1ère partie", laissant sous-entendre qu'on pourrait avoir d'autres informations toutes aussi confidentielles prochainement

Bien sûr, dans un monde où l'argent est un sujet tabou, c'est le fichier Excel qui recense l'ensemble des revenus des Twitcheurs qui a fait couleur le plus d'encre, au point de pousser certains streameurs comme ZeratoR à prendre la parole via un long thread sur Twitter en se justifiant de ses revenus, mais aussi en dénonçant certains de ses confrères streameurs qui se sont exilés fiscalement à Malte, contrairement à lui qui paye ses impôts en France. Ce dernier explique d'ailleurs que l'ensemble des chiffres qui ont leaké sont véridiques, et que c'est l'occasion de jouer cartes sur table auprès de ses viewers. Si ZeratoR est bel et bien le premier streameur français avec 1.4 million de dollars de chiffres d'affaires réalisés entre août 2019 et octobre 2021, il n'apparaît qu'à la 44ème position, loin derrière d'autres créateurs de contenus aux revenus encore plus imposants.







C'est la boîte de production CriticalRole, spécialisée dans le jeu de rôle, qui se trouve tout en haut des revenus les plus importants de Twitch avec plus de 9.6 millions de dollars générés en un peu plus de 2 ans. Juste derrière, on retrouve le Canadien xQcOW, un streameur qui a vu sa popularité exploser pendant le confinement, et qui se retrouve avec près de 8.5 millions de dollars sur la même période. Shroud quant à lui ne se positionne qu'en 25ème place avec 2 millions de dollars, toujours sur la même période de août 2019 à octobre 2021, ce qui prouve qu'il a beaucoup perdu ces dernières années. Sans doute suite à son exode chez Mixer pour lequel il avaiyt signé un partenariat exclusif avec Microsoft. Ninja a lui aussi chuté énormément puisqu'il est en 46ème position avec un peu plus de 1.3 million de dollars.









Des chiffres qui peuvent effectivement donner le tournis, mais comme le rappelle si justement ZeratoR, il ne s'agit pas du bénéfice perçu, mais bel et bien du chiffre d'affaire, auquel il faut retirer les taxes, les impôts et tous les coûts de production. Et pour arriver à un tel niveau, il faut mesurer les efforts, le travail fourni et la réussite aussi. Ça reste quoi qu'il arrive très confortable et ça va en faire rêver plus d'un.