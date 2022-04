Tortues Ninja Shredder’s Revenge : une nouvelle vidéo, c'est un making of avec Cyrille de DotEmu

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge et à ce jour, on ne connaît toujours pas la date de sortie du jeu. Si l'éditeur français continue de maintenir le mystère autour de sa sortie, il nous offre aujourd'hui des nouvelles à travers une vidéo making of où Jean-François Major, le co-fondateur de Tribute Games et Cyrille Imbert, CEO de DotEmu évoquent la concrétisation d'un rêve qui prend vie, à savoir travailler sur un beat'em all Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est l'occasion de comprendre que DotEmu et Tribute Games avaient eu la même idée de refaire un jeu Tortues Ninja faisant référence au beat'em all de Konami, et qu'au lieu de se cannibaliser, les deux studios ont préféré créer une alliance et travailler ensemble. Le choix d'opter pour des graphismes en pixel-art est également évoqué et il s'agit clairement d'un hommage aux années 90 que beaucoup chérissent encore. Les deux hommes se rappellent d'ailleurs cette époque révolue, mais qui semble revenir sur le devant de la scène. On vous laisse écouter la discussion entre les deux big boss, sachant que des images du jeu viennent étayer la vidéo.

Voilà un an que DotEmu a révélé l'existence de