TMNT Shredder’s Revenge : déjà un million de ventes en seulement un mois !

En seulement un mois d'exploitation, DotEmu a réussi à vendre un million d'exemplaires de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, le jeu hommage au Turtles in Time de Konami. Un chiffre qui n'englobe même pas ceux générés par la sortie day one du jeu sur le Xbox Game Pass. Ce succès commercial prouve à quel point les revivals de gloires passées ont le vent en poupe ces dernières années. En vrai, c'est une demi-surprise, surtout quand on sait que Streets of Rage 4 a réussi à s'écouler à 2.5 millions de copies en une année d'existence. DotEmu est d'ailleurs devenu spécialiste en la matière, lui qui s'attèle d'ailleurs à d'autres projets similaires. Il faut dire que Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge possède tous les ingrédients pour faire chavirer le coeur des joueurs, à commencer par sa réalisation pixel art du plus bel effet et son gameplay soigné. On ne peut que vous recommandez de (re)lire notre test complet.