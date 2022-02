Tortues Ninja Shredder’s Revenge : Maître Splinter sera jouable et voici 10 min de gameplay

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, c'était en août 2021 et DotEmu nous annonçait la présence d'April O’Neil en tant que personnage jouable. Et pas juste un perso basique, non, la jeune reporter va bénéficier d'une palette de mouvements redoutables, avec en prime un drop the mic qui fait mouche. Aujourd'hui, on apprend que Splinter, le maître de nos quatre tortues sera lui aussi dans le jeu et il s'annonce lui aussi particulièrement féroce. Il faut dire qu'en tant que sensei et master des arts martiaux, il ne pouvait pas décevoir et il faut voir à quel point ses coups ont l'air bien étudiés pour faire honneur à son nindô. Cela fait donc 6 personnages jouables jusqu'à présent, et peut-être que les développeurs de Tribute Games ont d'autres surprises à nous révéler par la suite. En attendant, on espère qu'une date de sortie autre que le vague 2022 sera révélé très bientôt.





