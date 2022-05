TMNT Shredder’s Revenge : voici à quoi ressemblent les versions physiques et signatures !

Alors qu'on attend toujours une date de sortie pour Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, du moins autre chose que le vague "Eté 2022", DotEmu s'est associé à Just for Games pour la création des versions physiques en boîte, le genre de produits que tout collectionneur rêve d'exposer dans sa gaming room. C'est par le biais d'un tweet que le contenu des éditions Standard et Signature ont été révélées, qui comportent évidemment des goodies sur lesquels les joueurs trentenaires et plus bavent déjà dessus. Pour la version Standard, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est la présence d'un manuel booklet, chose qui a pourtant disparu il y a bien des années, mais que les collectionneurs de l'ère des consoles 16-bit regrettent amèrement. Il y a aussi un porte-clef en forme de pizza plutôt bienvenu également.







La version Signature, qui sera sans doute vendue plus cher, propose le même contenu que l'édition Standard, auquel vient s'ajouter 4 pin's à l'effigie des 4 tortues, un 2ème porte-clef avec la tête de Shredder, un fiche cartonnée dédidacée par les créateurs du jeu, la BO du jeu sur un disque en forme de pizza et un dessous de verre en métal qui représente une plaque d'égoût. L'ensemble sera évidemment empaqueté dans une boîte collector. Les prix ne sont pas indiqués mais Just For Games annonce l'ouverture des précommandes pour très bientôt. On reste à l'affût.