Tortues Ninja Shredder’s Revenge : une nouvelle vidéo, on voit aussi la map et plein de boss !

En attendant que DotEmu daigne nous donner la date de sortie précise de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge (on sait seulement qu'il arrive cet été), le studio français nous partage une nouvelle vidéo sur les coulisses de fabrication du jeu. Cette fois-ci, c'est Frederic Gemus (Game Designer chez Tribute Games) et Jonathan Lavigne (co-fondateur de Tribute Games et game director sur le jeu) qui se sont prêtes à l'exercice du making of, en nous livrant quelques anecdotes sur le jeu et leur expérience aussi. Bien sûr, on apprend qu'ils ont grandi avec la série et que les jeux de Konami dans les années 80 ont marqué leur enfance. C'est aussi l'occasion de nous montrer des séquences de gameplay inédites, et de découvrir pour la première fois la map du jeu, sur laquelle on va circuler pour débloquer chaque niveau. Comme la plupart des plateformers d'antan (et d'aujourd'hui aussi), on navigue en vue aérienne et au volant du camion combat des tortues ninja. On apprend aussi que le jeu comportera pas moins de 20 boss au total et cette vidéo nous permet d'en apercevoir quelques uns, avec en sus leurs patterns. Bref, ça se déguste sans faim et on a hâte de jouer au jeu.