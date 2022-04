Tortues Ninja Shredder’s Revenge : une date de sortie et 11 min de pur gameplay

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, DotEmu est déjà de retour pour nous donner d'autres détails croustillants sur son jeu. Le premier, c'est la date de sortie, ou plutôt la fenêtre de sortie, puisque l'on sait désormais que le jeu sera de retou cet été, sans plus de précisions. Ça nous laisse le temps de nous préparer et de mettre des sous de côté pour une version collector vintage qui devrait forcément être annoncée dans la foulée. En attendant, une autre bonne nouvelle est venue faire vibrer nos coeurs de quadra : la présence du casting vocal originale. Tous les comédiens de doublages américains de l'époque ont rempilé pour donner vie à tous ces personnages iconiques. Les experts le savent, la génération Z sans doute pas, mais Cam Clarke, Townsend Coleman, Barry Gordon et Rob Paulsen deviendront à nouveau Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. Avec des gens comme Cyrille Imbert (CEO de DotEmu) à la tête de ce projet, pas étonnant de voir combien il est important d'avoir un lien étroit avec les années 80/90.



Histoire de terminer en beauté cette série de bonnes nouvelles, on a également une vidéo de 11 minutes de pur gameplay à vous partager. Tout simplement parce nos confrères de IGN ont pu jouer aux deux premiers niveaux du jeu. De quoi mesurer l'impact de ce gameplay qui s'annonce ultra varié, avec des tonnes de possibilité et surtout un rendu visuel pixel-art qui fait plaisir à voir.



Une semaine tout rond après nous avoir dévoilé une vidéo making of du très attendu