TMNT Shredder’s Revenge : un trailer de lancement plein d'énergie et de nostalgie

C'est aujourd'hui que les joueurs vont pouvoir mettre la main sur le très attendu Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, le jeu né de l'association entre les Français de DotEmu et les Canadiens de Tribute Games. Ensemble, ils ont mis au monde le digne héritier de TMNT Turtles in Time, le célèbre beat'em all de Konami sorti en 1991 sur Super Nintendo, et reconnu comme étant le meilleur jeu Tortues Ninja de tous les temps. Au-delà d'un simple hommage, ce Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge est limite un remake à peine déguisé du jeu de Konami, tant les ressemblances sont frappantes. Des graphismes au gameplay, en passant par les menus, l'habillage et même la mise en scène, tout est fait pour qu'on se rappelle de ce titre mythique qui a bercé notre enfance. Forcément, difficile de ne pas vous parler du trailer de lancement, qui transpire l'énergie et la nostalgie, avec un montage particulièrement dynamique et une chanson détonnante en fond. Pour savoir ce qu'on en a penser (spoil : on a adoré, avec quelques bémols toutefois), n'hésitez pas à consulter notre test complet