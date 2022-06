TMNT Shredder’s Revenge : Casey Jones en perso jouable, la date de sortie révélée aussi

La conférence du Summer Game Fest 2022 aura permis d'apprendre que Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge sera disponible à partir du 16 juin prochain sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch. Bien évidemment, les possesseurs de PS5 et d'une Xbox Series pourront également en profiter via la rétrocompatibilité. Ce n'est pas tout, ce nouveau trailer est aussi l'occasion d'annoncer un nouveau personnage jouable : Casey Jones. Avec son masque et sa crosse de hockey sur glace, il est un personnage redoutable comme on peut le voir en mouvement. On profite de l'occasion pour rappeler que DotEmu s'est associé à Just for Games pour créer une version physique du jeu, notamment par le biais des éditions Standard et Signature dont nous vous avons déjà parlé à cette adresse