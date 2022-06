Tortues Ninja Shredder’s Revenge : une édition collector avec une K7 VHS, c'est déjà culte

Sorti il y a un peu moins d'une semaine, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge est une belle réussite, aussi bien sur le plan artistique qu'en termes de gameplay. En attendant de voir si le grand public a répondu présent, du côté des distributeurs, on s'affaire pour commercialiser les versions physiques du jeu. En France, on le sait déjà, c'est Just for Games qui va gérer la sortie de ces éditions boîtes ; on a même déjà vu les visuels et le contenu. Mais aux Etats-Unis, c'est un autre acteur bien connu du marché qui se charge de ces versions physiques.



Il s'agit de Limited Run qui a d'ailleurs ouvert les précommandes il y a peu et proposent plusieurs éditions différentes. Il y en a une qui nous a particulièrement tapés dans l'oeil, c'est celle qui propose une boîte en forme de K7 VHS, avec même le fourreau cartonné de l'époque. Autant vous dire que les grands collectionneurs risquent de se l'arracher très rapidement, même si la période de pré-achat est assez longue, puisque les préco prennent fin le 24 juillet prochain. En plus de cette K7 VHS, il y a aussi un steelbook, des stickers, une version du jeu (au choix entre PS4, Xbox One et Nintendo Switch) et un bon d'achat pour obtenir une pizza gratuite PAN chez Pizza Hut. Le tout est proposé 64,99€.