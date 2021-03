Tortues Ninja Shredder’s Revenge : c'est la suite spirituelle de Turtles in Time, premier trailer de gameplay

Comme ça, sans prévenir, DotEmu annonce Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, qui n'est autre que la suite spirituelle du jeu de Konami de 1991, à savoir Tortues Ninja : Turtles in Time. On peut même se demander s'il ne s'agit pas d'une suite quasi officielle tant ce titre respire l'hommage à plein nez. Qu'il s'agisse des graphismes qui reprend le côté pixel art d'antan, les mêmes mécaniques de gameplay et ces modes de jeu repris tout droit du jeu de Konami, DotEmu tape en plein dans notre coeur de joueurs nostalgiques. Pour mettre tout cela sur pied, DotEmu a demandé à Tribute Games de s'atteler au développement, eux qui avaient développé Mercenary Kings : Reloaded Edition en 2018 et Panzer Paladin en 2020, des jeux indés sortis sur PC et consoles.Sur le site officiel , DotEmu nous explique d'un nouveau mode Histoire a été développé, qu'on retrouvera effectivement l'ambiance très années 80, avec un gameplay old school, mais affublé d'éléments modernes pour ne pas trop passer pou un jeu has-been. Evidemment, il ne s'agit-là que d'une annonce et d'autres informations arriveront par la suite, mais on sait déjà que Nickelodeon ont aussi participé au jeu, sans doute pour les cinématiques. Il n'y a aucune date de sortie ni de plateforme annoncés, mais on imagine qu'il s'agit des supports habituels.